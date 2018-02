Côte d’Ivoire-Inter / La Hongrie exige la démission du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme

Abidjan, 26 fév (AIP) – Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a demandé lundi la démission du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Zeid Al Hussein, pour avoir accusé son Premier ministre Viktor Orban de xénophobie et racisme. « Il est très inapproprié que des responsables de l’ONU accusent des Etats membres et des leaders élus démocratiquement. Il est évident que Zeid doit démissionner », a déclaré M. Szijjarto dans un discours enflammé devant le Conseil des droits de l’homme à Genève. Le Haut-Commissaire lors de son discours d’ouverture de la 37ème session du Conseil, avait déclaré que « l’oppression est à la mode, l’état sécuritaire est de retour et...

