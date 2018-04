Côte d’Ivoire-Inter/ La FAO appelle à une amélioration de la sécurité dans les travaux agricoles et forestiers dangereux

Abidjan, 17 avr (AIP)-L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a appelé, à l’occasion de la tenue de la 6ème Conférence internationale sur le génie forestier en Nouvelle-Zélande, les gouvernements à renforcer la sécurité dans les travaux agricoles et forestiers, comptant parmi les plus dangereux. Pour l’expert forestier à la FAO, les facteurs de risques au travail des ouvriers du secteur agricole et forestier sont nombreux. « Davantage doit être fait pour les réduire et les contrôler », a indiqué Jonas Cedergren dans ses publications présentant plusieurs solutions visant à améliorer la santé et la sécurité au travail de ces acteurs. Plus des trois quarts des personnes pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales...

