Côte d’Ivoire-Inter / La directrice de la communication de Trump démissionne

Hope Hicks

Abidjan, 1er mars (AIP) – La directrice de la communication de Donald Trump, Hope Hicks, a présenté mercredi sa démission, après qu’elle ait été entendue mardi devant une commission parlementaire dans le cadre de l’affaire sur l’ingérence russe lors de la campagne électorale. Hicks, 29 ans, une ancienne mannequin au service de la famille Trump depuis longtemps, quitte ainsi la Maison Blanche après les précédents directeurs Spicer, Dubke, et Scaramucci. Devant la commission parlementaire, elle avait reconnu que sa position avait pu la contraindre à de «petits mensonges» sans conséquences et sans liens avec l’enquête, mais elle avait surtout refusé de répondre aux questions les plus compromettantes. Trump a semblé sincèrement regretter la démission...

