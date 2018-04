Côte d’Ivoire-Inter / La Chine félicite les deux Corées pour l’étape historique franchie

Les leaders des deux Corée, Kim Jong Un et Moon Jae-in

Abidjan, 27 avr (AIP) -La chine a salué vendredi le sommet entre entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, qualifiant d' »instant historique » leur poignée de main sur la ligne de démarcation divisant la péninsule. « La Chine applaudit l’étape historique franchie par les deux dirigeants, nous admirons le courage et la résolution politique dont ils ont fait montre » et « espérons que (l’évènement) portera des fruits positifs », a déclaré Mme Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. (AIP) sdaf/akn/kam

