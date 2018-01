Côte d’Ivoire/ Inter/ La chanteuse française France Gall est morte

France Gall en 2012

Abidjan, 08 jan (AIP)- La chanteuse française France Gall est morte dimanche à 70 ans, à l’Hôpital américain de Neuilly, près de Paris, des suites d’un cancer du sein, a annoncé sa chargée de communication, Geneviève Salama. Isabelle Gall, de son vrai nom, est née le 9 octobre 1947 à Paris dans l’univers de la musique car son père, Robert Gall, lui-même chanteur et auteur, avait composé des chansons pour Edith Piaf et Charles Aznavour. Son grand-père avait, lui, cofondé les Petits Chanteurs à la Croix de bois. Commençant à chanter dès l’adolescence, elle monte sur scène dès l’âge de 16 ans et connaît son premier succès populaire avec Sacré Charlemagne, écrit par son père, qui se vend à plus de deux millions d’exemplaires. En 1965, elle remporte...

