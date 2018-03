Côte d’Ivoire/Inter/ La CEDEAO condamne les attaques meurtrières perpétrées à Ouagadougou

M. Jean-Claude Brou (Archives)

Abidjan, 03 mars (AIP) – La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) condamne les attaques armées qui ont eu lieu vendredi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Dans un communiqué de presse publié samedi, le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, félicite les autorités burkinabè pour la promptitude avec laquelle les unités spécialisées des forces de défense et de sécurité ont réagi en vue de maîtriser la situation. La Commission condamne fermement et sans réserve tout acte visant à déstabiliser le Burkina Faso, exprime ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et réitère sa solidarité et son soutien indéfectible au peuple du Burkina Faso et à son Gouvernement. Selon des sources...

