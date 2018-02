Côte d’Ivoire/ Inter/ La CEDEAO annonce la création d’une institution commune dès 2018

Les travaux de la 5ème réunion de la Task force présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO, 21 février à Accra (Ghana)

Abidjan, 22 fév (AIP)- Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO qui ont pris part mercredi, à Accra, aux travaux de la 5ème Réunion de la « Task Force présidentielle » sur le programme de la monnaie unique dans l’espace communautaire, ont adopté une nouvelle feuille de route. L’une des décisions contenues dans la nouvelle feuille de route est la création dès 2018 d’une institution monétaire de la CEDEAO chargée de fédérer et rationaliser les multiples institutions existantes et de réduire les critères de convergence de 11 points à six ». Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, s’est félicité « des importantes décisions prises à Accra, qui traduisent les idéaux des pères fondateurs de l’organisation communautaire ». (AIP) sdaf/fmo

