Côte d’Ivoire-Inter / La Banque Islamique de Guinée lance un produit de financement des intrants agricoles innovant

Abidjan, 27 avr (AIP) – La Banque Islamique de Guinée (BIG), en collaboration avec le Bureau d’Exécution Stratégique de la Primature (BES), a conçu un produit de finance islamique «Mourabaha» pour permettre aux planteurs d’ananas d’acquérir des engrais et du matériel d’irrigation dans le cadre de commandes groupées effectuées par la Fédération des Planteurs de la Filière Fruit de la Basse-Guinée (FEPAF-BG). Ce produit, selon un communiqué, offre des conditions d’achat et de remboursement particulièrement avantageuses, avec notamment un calendrier de remboursement aligné sur les dates de récolte (soit une période de grâce pouvant s’étendre à 18 mois) et un coût financier préférentiel (une marge de 7,5% sur 18 mois pour l’engrais...

