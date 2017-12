Côte d’Ivoire-Inter/ La BAD appuie à la promotion de l’agro-business au Togo

Les officiels du Togo et de la BAD lors de la signature des accords de don, jeudi à Lomé (Ph. d'archive)

Abidjan, 22 déc (AIP) – Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) apporte un appui d’un peu plus de sept milliards de francs CFA au Togo, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à la promotion de l’agrobusiness (PAGPA), selon un communiqué de presse de l’institution financière panafricaine parvenu vendredi à l’AIP. Accordée sous forme d’appui budgétaire, l’enveloppe de la Banque comprend un don du Fonds africain de développement (FAD) de 1,82 milliard de FCFA et un autre de la Facilité d’appui à la transition de 5,65 milliards de FCFA, précise le document. Le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, et la Responsable-pays de la BAD, Khadidia Diabi, ont procédé, jeudi à Lomé, à la signature du protocole de...

