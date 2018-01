Côte d’Ivoire-Inter / Journée de l’Holocauste : le chef de l’ONU appelle à faire front commun contre la normalisation de la haine

Mr. Antonio Guterres former United Nations High Commissioner for Refugees addressed the press at the stakeout after the casual meeting with member states

Abidjan, 27 jan (AIP) – A l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste célébrée chaque 27 janvier, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a dénoncé la persistance de l’antisémitisme et a appelé à faire front commun contre la normalisation de la haine. « Aujourd’hui, nous honorons la mémoire des six millions de victimes juives de l’Holocauste, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont perdu la vie tandis qu’une vague de cruauté s’abattait sur le monde, emportant avec elle tant d’autres innocents », a dit M. Guterres dans un communiqué publié sur le site des Nations Unies. « Pourtant, encore aujourd’hui, plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale,...

