Côte d’Ivoire/ Inter/ Guterres lance un appel à l’unité en 2018

General Assembly Seventieth session Informal Dialogues with Candidates for the Position of Secretary-General: Mr. Antonio Guterres Panel L to R: Mr. Antonio Guterres, former United Nations High Commissioner for Refugees Mr. Mogens Lykketoft, President of the seventieth session of the General Assembly. Ms. Catherine Pollard, Under Secretary-General for General Assembly and Conference Management

Abidjan, 02 jan (AIP)- Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé dans un message vidéo, un appel à l’unité en 2018 à l’intention du monde entier. «Lorsque je suis entré en fonctions, il y a un an, j’ai lancé un appel pour faire de 2017 une année de paix. C’est malheureusement et radicalement l’inverse qui s’est produit », a noté M. Guterres dans ce message vidéo, dimanche, lors de vœux de nouvelle année. « En ce premier jour de l’année 2018, ce n’est pas un appel que je lance : c’est un message d’alerte, une alerte rouge pour notre monde. Les conflits se sont envenimés et de nouveaux dangers sont apparus », a-t-il ajouté en lançant un appel à l’unité. « Je suis intimement convaincu que nous pouvons...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.