Côte d’Ivoire/ Inter/ Guterres craint un nouveau report des élections en RDC

Le SG de l'ONU, antonio Guterres (Archives)

Abidjan, 11 jan (AIP)-Dans un rapport au conseil de sécurité transmis cette semaine, le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres craint qu’à peine reportées, les élections soient à nouveau compromises en République démocratique du Congo (RDC). Pour le secrétaire général des Nations unies, le climat politique en RDC reste caractérisé par « des fractures profondes qui divisent la classe politique et la société civile », fractures renforcées par l’annonce d’un nouveau report de la présidentielle et des législatives qui, selon l’accord politique de la Saint-Sylvestre, écrit Antonio Guterres, « auraient dû se tenir en décembre 2017 au plus tard ». Et pourtant, selon le secrétaire général, « le gouvernement et le parti auquels appartient...

