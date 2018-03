Côte d’Ivoire-Inter / Erdogan plaide pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies

Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan

Abidjan, 03 mars (AIP) – Le président turc, Recep Tayip Erdogan a plaidé jeudi lors d’une visite à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies estimant que les cinq pays membres permanents à savoir les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et la France ne doivent pas à eux seuls, décider du destin du monde. Selon lui, en plus de ces pays, la Turquie, le Sénégal et la Mauritanie devraient aussi être membres de ce Conseil. Le président turc est arrivé à Dakar pour une visite de deux jours de mercredi à vendredi, note-t-on. (AIP) sdaf/kam

