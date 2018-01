Côte d’Ivoire- Inter/ Discours sur l’état de l’Union : Donald Trump appelle à l’unité des américains

Donald Trump, lors de son discours sur l'état de l'Union

Abidjan, 31 jan (AIP) – Le président Donald Trump a appelé, mardi, à l’unité des Américains, lors de son deuxième discours sur l’état de l’Union, au congrès américain à Washington D.C. « Je lance un appel en direction de tous afin que nous mettions nos divergences de côté pour trouver un terrain d’entente et réaliser l’unité que nous devons au peuple qui nous a élus pour qu’on le serve », a déclaré le président américain, devant les républicains et les démocrates, au grand complet. Donald Trump a salué la mise en œuvre de sa réforme fiscale et les 2,4 millions d’emplois qu’elle aurait créés. Pour lui, les défaites et les intempéries qui ont marqué la dernière année ont révélé la beauté de l’Amérique. Le...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.