Côte d’Ivoire/ Inter/ Des leaders de l’opposition sénégalaise arrêtés

L'opposant Idrissa Seck, ici en 2012, a été arrêté jeudi à Dakar

Abidjan, 19 avr (AIP)- Des leaders de l’opposition sénégalaise qui manifestaient contre la loi sur le parrainage ont été arrêtés jeudi et d’autres dispersés au gaz lacrymogènes par la police aux alentours de l’Assemblée nationale sénégalaise, où un important dispositif de sécurité a été déployé. Parmi ces arrestations, on dénombrait l’’ancien Premier ministre Idrissa Seck, par ailleurs président du parti Rewmi, Malick Gakou, président du Grand Parti et Thierno Bocoum. Les membres de l’opposition avaient promis mercredi de prendre d’assaut l’Assemblée nationale pour empêcher le vote du projet de loi sur le parrainage qu’ils estiment être un « recul démocratique ». Tous les accès menant à la place Soweto jouxtant l’Assemblée...

