Côte d’Ivoire-Inter / Des journalistes africains visitent le pôle urbain de Diamniadio (Sénégal)

les journalistes africains a la sortie de Dakar aréna lors de la visite du pôle urbain de Diamniadio, vendredi 4 mai 2018

Dakar, 5 mai (AIP) -Les membres du réseau médias pour les infrastructures et la finance en Afrique (MIFA) composé de journalistes provenant de toutes les régions du continent africain dont l’agence ivoirienne de presse (AIP), ont visité vendredi le site du pôle urbain de Diamniadio, une nouvelle ville urbaine en pleine construction, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Dakar au Sénégal. Cette visite de ce site intervient après le lancement de la cérémonie « The Africa Road Builders-Babacar N’Diaye » au cours duquel le président du Kenya, Hururu Kenyatta à été désigné lauréat du super prix Babacar N’Diaye. Selon le délégué général des pôles urbains et du lac rose, Seydou Sy Sall, ce nouvel pôle urbain d’une...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.