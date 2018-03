Côte d’Ivoire/ Inter/ Décès à Paris de l’universitaire Lilyan Kesteloot

L'Universitaire Lilyan Kesteloot

Abidjan, 1er mars (AIP)- L’universitaire Lilyan Kesteloot, est décédée mercredi à Paris, à l’âge de 87 ans. Cette spécialiste de la littérature d’Afrique noire francophone avait longtemps enseigné à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) où elle a été directrice de recherche à l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN). Universitaire mondialement reconnue, elle est l’une des plus grandes spécialistes de la littérature africaine d’expression française avec ses travaux sur Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. On peut citer, dans sa très riche bibliographie, « Césaire et Senghor : un pont sur l’Atlantique », publié en 2006 aux éditions L’Harmattan. Son intérêt pour la littérature africaine...

