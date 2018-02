Côte d’Ivoire/ Inter/ Boko Haram soupçonné de l’enlèvement de 110 élèves au Nigeria

Des combattants du groupe Boko Haram (Archives)

Abidjan, 26 fév (AIP )Le gouvernement nigérian soupçonne le groupe Boko Haram de l’enlèvement de 110 élèves après l’attaque de leur école a Datchi, dans le Nord est-du pays. « Le gouvernement fédéral peut confirmer que 110 élèves de Datchi, dans l’État de Yobe n’ont pas été retrouvés après que des assaillants, suspectés d’être une faction du groupe Boko Haram ont envahi leur établissement le 19 février », a indiqué dimanche, après six jours de silence et de confusion le ministère nigérian de l’information dans un communique. Selon le ministère, ce décompte a été obtenu après avoir collecté des données du ministère locale de l’éducation et du principale de l’école. Aussi, les...

