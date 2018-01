Côte d’Ivoire-Inter/ Banque Atlantique offre du matériel médical au CNHU Hubert Maga de Cotonou

Mme Bintou Bayo, directeur général adjoint de Banque Atlantique et Mme Degan Aurore, directeur général adjoint du centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga entourées de collaborateurs

Abidjan, 24 jan (AIP)- Banque Atlantique, filiale du groupe banque centrale populaire du Maroc a fait don d’un important lot de matériel médical au centre national hospitalier et universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, conformément à une convention signée le 29 décembre dernier, selon un communiqué transmis à l’AIP. Cette convention avait été signée par Mme Khady Hanne Boye, directeur général de Banque Atlantique, et M. Alexandre Sossou, directeur général du CNHU Hubert Koutoukou Maga, rappelle-t-on. Le matériel, constitué d’électrocardiographes, d’enregistreurs ECG et tensionnel ainsi que de divers consommables, a été remis par Mme Bintou Bayo, directeur général adjoint de Banque Atlantique à Mme Degan Aurore, directeur général adjoint du centre...

