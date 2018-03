Côte d’Ivoire-Inter / Au moins 49 morts dans des violences communautaires en Ituri (RD Congo)

Abidjan, 03 mars (AIP) – Les violences communautaires, dans le Nord-est de la République démocratique du Congo, en Ituri ont fait au moins 49 morts dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon des sources concordantes, l’attaque s’est déroulée en deux temps. La première a eu lieu jeudi en début d’après-midi et elle a été repoussée par les forces régulières. Un grand nombre d’assaillants sont arrivés deux heures et demi plus tard, lançant des attaques simultanées dans les villages de Maze et Mbunja. Quelque 200.000 personnes ont fui les affrontements. (AIP) kam

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.