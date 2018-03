Côte d’Ivoire/Inter/ Au Congo, RSF s’inquiète de l’état de santé de Ghys Fortuné Bemba et demande sa libération immédiate

Abidjan, 1er mars (AIP) – Dans un communiqué de presse publié jeudi, Reporters sans frontières (RSF) se dit très préoccupée par l’état de santé du directeur de publication congolais Ghys Fortuné Bemba, détenu arbitrairement depuis plus d’un an. RSF appelle les autorités à le libérer dans les plus brefs délais et les tient responsables de sa santé. Cela fait plus d’un an que l’état de santé du directeur de publication de l’hebdomadaire indépendant Talassa, Ghys Fortuné Bemba, ne cesse de se détériorer dans une des cellules de la Maison d’arrêt à Brazzaville, en République du Congo. D’après des informations recueillies par RSF, le journaliste se trouvait dans un état critique jusqu’à ce qu’il soit admis en soins intensifs à la clinique Cogemo de...

