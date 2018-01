Côte d’Ivoire/ Inter/ Affaire Pub raciste en France: la mère de l’enfant défend H&M

La pub "polémiste" (capture d'écran)

Abidjan, 12 jan (AIP)- Une publicité des magasins de prêt-à-porter H&M a suscité l’indignation de nombreux internautes qui la jugeaient « raciste » ou « scandaleuse », mais la mère de l’enfant portant le vêtement sur lequel on pouvait lire « Coolest monkey in the jungle » (Le singe le plus cool de la jungle), dit en être fière. Confuse, la marque H&M a fini par retirer la publicité et présenter ses excuses à la suite de l’indignation suscitée par la publicité. Toutefois, la mère du jeune homme dont l’image a été utilisée par l’affiche publicitaire a pris en contre-pied ceux qui s’indignaient, sur les réseaux sociaux notamment. « Je suis la...

