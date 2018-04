Côte d’Ivoire/ Inter/ 250 magistrats congolais révoqués

En République démocratique du Congo, plus de 250 magistrats viennent d'être révoqués par le président Joseph Kabila

Abidjan, 17 avr (AIP)- Plus de 250 magistrats ont été révoqués par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, selon une déclaration faite lundi par le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba. Ces magistrats sont accusés de corruption, d’incompétence ou d’avoir intégré la magistrature de manière frauduleuse. Ce sont au total 174 magistrats révoqués, 70 démis d’office et 12 relevés de manière anticipée. Deux autres magistrats ont démissionné volontairement et un a été mis à la retraite. De nombreux justiciables en RDC et des ONG nationales et internationales de défense des droits de l’homme accusent régulièrement la justice congolaise d’être corrompue. La RDC compte environ 4.000 magistrats civils...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.