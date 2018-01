Côte d’Ivoire-Inter/ 180 migrants nigérians retournent volontairement chez eux grâce à l’OIM

Abidjan, 08 jan (AIP) – L’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) en Libye a affrété lundi un avion pour transporter 180 migrants nigérians ayant choisi de retourner volontairement dans leur pays d’origine, selon un communiqué de l’Onu. La semaine dernière, un vol affrété par l’OIM avait transporté 142 migrants rapatriés vers la Gambie dans le cadre de ce programme de l’agence onusienne pour aider au retour volontaire et à la réintégration. Depuis le début de l’année 2017, ce programme de l’OIM a permis de rapatrier près de 20.000 migrants de Libye vers leur pays d’origine. Il permet un retour et une réintégration à des migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas rester dans le pays d’accueil et souhaitent retourner...

