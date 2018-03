Côte d’Ivoire-Inter / 1,2 millions de livres pour la « Mona Lisa africaine »

le Tableau de "Tutu". « Je la considère comme la Mona Lisa africaine », dit le romancier nigérian Ben Okri, lauréat du Booker Prize, à propos de ce portrait

Abidjan, 1er mars (AIP) – Un tableau d’origine nigériane, a été vendu mercredi à 1,2 millions de livres (plus de 800 millions F CFA) aux enchères à Londres, quatre fois son estimation la plus haute et un record pour l’artiste. Le tableau, un portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, surnommée « Tutu », peint en 1974 par l’artiste nigérian Ben Enwonwu, était estimé entre 200.000 et 300.000 livres (plus de 140 millions F CFA). Perdue de vue après avoir été exposée pour la dernière fois en 1975, « Tutu » avait été retrouvé dans un appartement de Londres. « Je la considère comme la Mona Lisa africaine. Depuis 40 ans, c’est une peinture légendaire et tout le monde se demandait où était passé ‘Tutu », a déclaré le romancier...

