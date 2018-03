Côte d’Ivoire/ L’INP-HB de Yamoussoukro envisage une école de management de sport

Cérémonie de la phase finale de la 5è édition du championnat inter-écoles de l'INP-HB de Yamoussoukro

Yamoussoukro, 05 mars (AIP) -L’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ambitionne d’être un véritable Hub scientifique et technologique pour l’Afrique avec un consortium de grandes écoles de formation de techniciens, d’ingénieurs et de managers de haut niveau, et le management du sport sera l’une des écoles, a confié samedi, le directeur général, Koffi N’Guessan, lors des phases finales de la cinquième édition du championnat inter-écoles. Le DG de l’INP-HB a souligné que la mise en place de l’école du management du sport exigera le recours à des experts et institutions accréditées dans le domaine. Aussi, s’est-il réjoui de la présence à la finale de la cinquième édition du championnat inter-écoles des personnalités ayant...

