Côte d’Ivoire / Inauguration du siège de la direction départementale de la santé de Tiébissou

La direction départementale de la santé de Tiébissou rénovée.

Tiébissou, 03 mars (AIP) – La direction départementale de la santé de Tiébissou réhabilité par l’ONG Management of Science for Health (MSH) a été inaugurée en présence des autorités de la ville. « La direction départementale de la santé de Tiébissou a souffert avant d’avoir un siège propre à elle », s’est réjoui le directeur départemental de la santé de Tiébissou, Konan Maxime à l’occasion de l’inauguration, jeudi. Le Secrétaire Général de la Préfecture de Tiébissou a insisté dans son discours sur la bonne utilisation qui devait être faite de ces locaux et de tout le matériel qui s’y trouve. Ce sont près de 29 millions de francs CFA qui ont été investis par l’ONG MSH dans la réhabilitation de ce bâtiment qui était autrefois le logement...

