Côte d’Ivoire/ Implémentation du code de Yaoundé sur la sécurité maritime : les Etats du Golfe de Guinée en conclave à Abidjan

Implémentation du code de Yaoundé sur la sécurité maritime : les Etas du Golfe de Guinée en conclave à Abidjan

Abidjan, 06 mars (AIP)- Une quarantaine d’experts du domaine de la mer en provenance des Etats du Golfe de Guinée, réunis dans le cadre d’un colloque de haut niveau, à Abidjan, réfléchissent aux modalités de mise en place de stratégies nationales, nécessaires pour l’implémentation, dans chacun des 23 pays de l’espace, du code de conduite sur la sécurité et de sûreté maritime qu’ils ont conclus, en juin 2013, à Yaoundé. La réunion d’Abidjan, ouverte lundi et prévue pour prendre fin jeudi, est la première d’une série de trois programmées sur toute l’année 2018 et, au terme desquelles les Etats concernés doivent pouvoir satisfaire à cette exigence de mise place d’une stratégie nationale contenue dans ce code de conduite. Le programme bénéficie...

