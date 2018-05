Côte d’Ivoire/ Il tue son compagnon de chasse qu’il a pris pour une gazelle

Oumé, 04 mai (AIP) – Un planteur d’une trentaine d’année, originaire de Gabia, une localité située à 10 km de la sous-préfecture d’Oumé, a abattu à l’aide d’un fusil calibre 12, son compagnon de chasse qu’il aurait confondu à une gazelle, a-t-on de sources proches de la gendarmerie. Deux compagnons, N’guessan Kouamé, planteur, et Youan Bi Boh Jean Claude, décident, mardi, d’une partie de chasse dans une forêt située à 15 km du village de Gabia. Il était environ 9h du matin. Arrivés dans la forêt, ils prennent des directions opposées, à peine se sont-ils séparés que N’guessan Kouamé voit se dresser devant lui une énorme gazelle. Il n’en croit pas ses yeux. Il ouvre donc le feu sans hésiter et l’animal s’écroule et c’est tout heureux qu’il...

