Côte d’Ivoire/ Il n’y a de connaissances véritables que dans le livre, selon Camara Nangala

L'écrivain Camara Nangala, (t-shirt blanc) dans une salle de classe du lycée moderne de Bouna

Bouna, 20 avr (AIP)- Il n’y a de connaissances véritables que dans le livre, a fait savoir jeudi, l’écrivain Camara Nangala, lors d’une visite des classes au lycée moderne de Bouna, en prélude à sa conférence-dédicace prévue vendredi, dans cet établissement. « Lisez, lisez et lisez car en vérité, il n’y a de connaissances véritables que dans le livre. Vous y acquérez tout », leur a-t-il exhorté. Au cours de cette série de visites, l’écrivain ivoirien, auteur d’une trentaine d’œuvres, a invité les élèves à être avides de connaissances plurielles. Car pour lui, le livre reste la porte d’accès de la connaissance tout azimut et il apparait comme un véritable facteur de salut dans ce monde de plus en plus exigent. Le...

