Côte d’Ivoire/ Huit agents marocains de l’ONEE en formation au Centre de Bingerville

Les agents marocains en formation au CME de Bingerville

Abidjan, 15 jan (AIP) – La cérémonie d’accueil pour la formation des huit agents de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) du Maroc, bénéficiaires de la bourse du Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité (RACEE), s’est tenue lundi, au Centre des métiers de l’électricité (CME) de Bingerville.

« C’est la première équipe qui vient se former dans ce cadre, nous sommes très fiers que cette délégation soit ici en côte d’ivoire. Cela démontre clairement les efforts du gouvernement ivoirien dans le domaine des énergies renouvelables», a relevé le directeur du CME, Ginies Paul.

La première vague de ces bénéficiaires du projet RACEE sera encadrée par des agents dudit de Bingerville, dans la période du 15 au 26 janvier 2018.

Ils seront formés dans plusieurs domaines notamment les travaux en hauteur, l’identification et la prévention des risques électriques, dispensés par l’ingénieur prévention en sécurité (IPS), Kamaté moussa. Le second module, intitulé Immersion palier classique plan de protection, qui inclus la protection des arrivées et départs, sera délivré par le sous-directeur maintenance réseau, Kouassi richard.

« Cette formation s’inscrit dans la coopération entre notre office et le CME, relativement au partenariat entre la Côte d’Ivoire et le Maroc. La formation est liée à notre métier, car elle vise à améliorer nos connaissances et nous permettra d’améliorer nos compétences dans le domaine des travaux en hauteur », a indiqué un fonctionnaire de l’ONEE, branche électricité domaine production, de la centrale thermique de Jerada, Riouch Mohammed, s’exprimant au nom des huit agents en formation.

Le projet RACEE est une initiative continentale menée par l’Association des Sociétés d’Électricité d’Afrique (ASEA) pour améliorer la performance du secteur de l’électricité et intensifier les échanges régionaux grâce au renforcement des capacités techniques et managériales dans différents domaines, ainsi que la gouvernance du secteur.

Créé en 1970, le CME, structure de formation de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), contribue à la professionnalisation des acteurs du secteur de l’électricité de l’Afrique. Ce centre s’est vu attribuer le statut de « centre d’excellence » le 24 mai 2017, prix décerné par le conseil d’administration de l’ASEA, lors de sa réunion à Luanda (Angola).

(AIP)

ano/fmo