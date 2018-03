Cote d’Ivoire/ Honneur au drapeau: Les fonctionnaires de Gagnoa invités à la discipline et au travail

Les autorités ayant reçu l'emblème national avec les symboles de la République (Photo Aip Gagnoa 05/03/2018)

Gagnoa, 05 mars (AIP)- Les fonctionnaires et agents de l’Etat de la région du Gôh, ont été invités à la discipline et au travail, qui sont les deux obligations des fonctionnaires vis-à-vis d’eux-mêmes et du citoyen, a indiqué lundi, à Gagnoa, le préfet de région du Gôh, Sanogo Al-Hassana, lors de la cérémonie officielle mensuelle d’honneur à l’emblème national. « On nous appelle fonctionnaires, parce que nous sommes là pour faire fonctionner les autres », a insisté le préfet, s’adressant aux directeurs régionaux, départementaux et chefs de service, ainsi qu’aux forces de défenses et de sécurité, réunis à la place ‘jardin sans fleur’ au quartier Dioulabougou, à la faveur de la cérémonie d’honneur au drapeau, qui a lieu tous les premiers lundi...

