Côte d’Ivoire/Hommage des populations au sous-préfet de Bloléquin

Le sous-préfet de Bloléquin à droite de la ministre Anne Ouloto

Bloléquin, 04 mars (AIP)- Les populations du département ont rendu un vibrant hommage au sous-préfet de Bloléquin, Koffi Kan Claude, pour son esprit de paix et son appui aux actions de développement des cadres de la circonscription administrative. Leur porte-parole, Droh Jean, chef de terre de Bloléquin village, a expliqué que c’est grâce au sous-préfet Koffi Kan Claude que, lors du conflit du Gouin-Debe, le pire a été évité de justesse dans la zone de Bloléquin ainsi que lors des récents affrontements entre gendarmes et civils que le calme est rapidement revenu pour laisser la place au dialogue. « C’est sous son exercice que le problème de litige foncier et l’établissement rapide des documents administratifs sont effectués. C’est pourquoi, lors des récents...

