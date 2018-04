Côte d’Ivoire / Hommage des femmes Atchan au maire du Plateau

Hommage des femmes Atchan au maire Akossi Bendjo

Abidjan, 14 avr (AIP) – Les femmes des 43 villages Atchan ont organisé, samedi au Plateau, une cérémonie d’hommage et de soutien au maire Noël Akossi Bendjo. Les différentes intervenantes ont souligné qu’elles étaient toutes à la place de l’ex-Sorbonne, pour soutenir le maire Noël Akossi, pour sa vision politique orientée vers le développement harmonieux du Plateau. Reconnaissant pour cette cérémonie qui est, selon lui, « la preuve vivante du renforcement des liens fraternels et familiaux », le maire du Plateau a invité les femmes à l’union. Il les a exhortées à « demeurer toujours mobilisées » pour la consolidation de la cohésion sociale, gage de la stabilité et du progrès véritable de la Côte d’Ivoire. Des danses et chants Atchan ont marqué cette...

