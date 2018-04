Côte d’Ivoire/ Hommage de l’IEP de Niakara à un instituteur mort calciné

Décédé le 7 avril dans une exploitation agricole à Kafiné des suites de brûlures, un hommage a été rendu à Alphonse Talnan Gbombélé Camara par ses collègues enseignants.

Niakara, 21 avr (AIP)- Les responsables, enseignants et des écoliers de la circonscription pédagogique de l’éducation de base de Niakara (nord, région du Hambol), procédant à une » veillée académique » en présence des autorités locales, ont rendu un hommage à Alphonse Talnan Gbombélé Camara, un instituteur accidentellement mort calciné. L’instituteur Camara, 54 ans, est décédé le 7 avril dans une exploitation agricole à Kafiné des suites de brûlures, après avoir été surpris par un feu de brousse. Le porte-parole des enseignants du groupe scolaire Nanlo Bamba de Niakara et celui des écoliers, ainsi que le vice-président de la mutuelle des instituteurs de l’Inspection de l’enseignement préscolaire et primaire (IEP) et le chef de ladite...

