Côte d’Ivoire/ Hadj 2018 : le coût de deux millions de francs CFA maintenu

Le ministre Sidiki Diakité salue des personnalités présente à la cérémonie de lancement du Hadj 2018

Abidjan, 04 mars (AIP)- Le coût du Hadj 2018 est maintenu à deux millions de francs CFA, a annoncé le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, procédant, ce dimanche à Abidjan, au lancement de l’édition de cette année. Le ministre a félicité la communauté musulmane pour son esprit de discipline qui permet à la Côte d’Ivoire d’être présentée comme un modèle dans l’organisation du Hadj, demandant, de ce fait, aux futurs pèlerins et acteurs du Hadj de « respecter toutes les consignes de discipline pour une parfaite réussite ». Au regard des défis à relever pour la réussite du Hadj 2018, Sidiki Diakité a exhorté tous les acteurs en charge de son organisation à davantage de responsabilité, d’ardeur et surtout de rigueur pour œuvrer...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.