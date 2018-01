Un aperçu des véhicules de transport "Massa" garés au corridor sud de Bondoukou

Bondoukou, 19 jan (AIP) – Les transporteurs et chauffeurs de véhicules appelés communément « Massa » observent depuis vendredi, à Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) un mouvement de grève pour protester contre le nombre élevé des départs par jour vers Abidjan de la Compagnie de transports express (CTE). Très tôt le matin, les chauffeurs de Massa se sont rassemblés au corridor Sud de la ville où leurs véhicules étaient stationnés, empêchant la fluidité du trafic routier, sous les regards des forces de l’ordre présentes pour prévenir tout débordement. Interrogé, Ouattara Assouman, chauffeur et membre d’un syndicat a accusé la CTE de planifier plus de 10 départs par jour vers Abidjan, foulant au pied, selon lui, un accord signé entre les syndicats et la...

