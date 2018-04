Côte d’Ivoire/ Grave accident de la route à San Pedro : Un décès et 18 blessés

Les deux taxis accidentés dans le ravin central à la zone industrielle

San Pedro, 29 avr (AIP) – Un grave accident de la route, provoqué par deux taxis urbains, en excès de vitesse sur le boulevard principal de la ville de San Pedro, a causé dimanche le décès d’une passagère et fait 18 blessés, dont certains ont été admis en réanimation aux urgences du Centre hospitalier régional (CHR). Survenu à 15H08, au niveau de la station d’essence ‘’Petroci’’ de la zone industrielle de la ville, cet accident, selon des témoins, est la faute exclusive des chauffeurs de trois taxis, roulant à vive allure et refusant de se laisser dépasser. Au final, l’un des trois arrive à s’échapper et les deux autres, ne parvenant pas à maîtriser leurs véhicules, finissent par une chute dans le gros ravin central, où ces ils entrent en collision. L’on...

