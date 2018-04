Cote d’Ivoire/ Grand-Lahou: Le nouveau centre commercial de Sogefia attend toujours les commerçants

Le nouveau centre commercial de Sogefia (Grand-Lahou) attend toujours les commerçants

Grand-Lahou, 16 avr (AIP)- Le nouveau centre commercial de proximité du quartier Sogefia de Grand-Lahou, livré en juillet 2017, attend toujours les commerçants pour son fonctionnement. Selon le conseiller municipal, Yao Maximin, seulement 12 box et quatre magasins sont occupés sur un total de 160 box et 15 magasins. « Les commerçants traînent encore les pas. Pour heure, la municipalité continue de sensibiliser les populations afin de les inviter à s’approprier ce centre commercial », a-t-il indiqué. Pour Koffi Virginie, ménagère et habitante du quartier Sogefia, « la proximité de ce centre commercial nous soulage mais malheureusement les commerçantes manquent à l’appel pour nous approvisionner ». Quant à Kouakou Koffi, il souhaite que la municipalité active la...

