Côte d’Ivoire / Fuite de l’anacarde vers le Mali : plus de deux tonnes saisies samedi à Gouéya (Kaniasso)

Séchage de l’anacarde (photo d’archive)

Odienné, 03 mars (AIP) – Le chef d’antenne du Conseil coton anacarde (CCA), Soro Nabala à Odienné a déclaré samedi, que ses agents avec l’appui de la gendarmerie et du préfet de Kaniasso ont saisi plus de deux tonnes de noix de cajou. «Mon équipe a saisi vers deux heures du matin, plusieurs tricycles. Des acheteurs véreux opérèrent depuis plusieurs jours à Gouéya. Nous avons mis une stratégie en place avec l’appui du préfet de Kaniasso et de la gendarmerie, nous avons puis faire cette saisie », a indiqué Soro Nabala. Des douaniers en poste à Gouéya ont tenté de bloquer la saisie sous le prétexte qu’ils doivent rendre compte à leur hiérarchie. Après de chaudes disputes avec les agents du conseil coton anacarde, ils ont libéré les produits saisis qui ont...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.