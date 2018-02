Côte d’Ivoire/ Formation professionnelle : Le secrétaire d’Etat entend approfondir les réformes engagées

Le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré.

Abidjan, 05 fév (AIP) – Le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mamadou Touré a annoncé, pour l’année 2018, l’approfondissement des réformes engagées en 2017. «Nous allons poursuivre le plan d’action prioritaire, fixer les objectifs de 2018 et mobiliser l’ensemble de nos acteurs, nos collaborateurs à atteindre ces objectifs. En clair, Il s’agira d’aller plus en profondeur dans ces réformes et voir dans quelle mesure notre pays peut tirer profit de la coopération avec d’autres pays dont le Brésil et l’Allemagne », a indiqué Touré Mamadou qui donnait la nouvelle feuille de route pour l’année 2018. S’exprimant, samedi, lors d’une cérémonie d’échanges de vœux et de présentation de bilan et d’orientation...

