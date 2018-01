Côte d’Ivoire/ Formation des acteurs de l’Education sur la participation de la femme dans la prévention des conflits

Une vue des jeunes de la Marahoué participant à une formation en entrprenariat

Bouna, 13 jan (AIP)- Un atelier de formation des acteurs clés du système éducatif portant sur le rôle et la participation de la femme et de la jeune fille dans la prévention des conflits, se tient depuis mercredi au foyer des jeunes de Bouna, à l’initiative d’ONU-Femmes et du ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité et l’ONG Animation rurale de Korhogo (ARK). Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en réseau d’un mécanisme d’alerte précoce en Côte d’Ivoire en matière de conflit. Elle a rassemblé des institutrices, des éducateurs, des censeurs, et chefs de structures du système éducatif dont le Directeur régional de l’Education nationale (Dren) de Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe. Ces acteurs...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.