Côte d’Ivoire/ Football : Le nul pour les quatre clubs ivoiriens en coupes africaines

Rencontre entre l'Africa Sports et le FC Nouadhibou de Mauritanie

Abidjan, 11 fév (AIP)- Les quatre représentants ivoiriens engagés en coupes africaines des clubs ont enregistré le nul, à la faveur des matchs aller du tour préliminaire disputés ce weekend sur les stades du continent. Trois rencontres se sont terminées sur le score de un but partout. Il s’agit des oppositions entre l’Africa Sports d’Abidjan et Football Club Nouadhibou de Mauritanie, dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny, de l’Asec Mimosas en déplacement à Cotonou contre les Buffles de Borgou ce même jour et de Wiiliamsville Athletic Club (WAC) d’Adjamé, à Bamako, samedi, face au Stade Malien. L’autre affiche s’est soldée par un nul blanc au stade Robert Champroux d’Abidjan-Marcory, samedi, entre l’Association Sportive de Tanda et le CS La Mancha du Congo. Ces...

