Côte d’Ivoire/ Football féminin : La Côte d’Ivoire hérite du Niger, du Burkina Faso et du Ghana en coupe UFOA

Les membres de la FIF en compagnie des joueuses ivoiriennes présentes au tirage au sort

Abidjan, 09 jan (AIP)- Le tirage au sort de la Coupe de l’Union des fédérations oust-africaines de football (UFOA), au niveau des équipes nationales féminines de la zone B, effectué mardi, à Abidjan, a placé la Côte d’Ivoire en tant que pays hôte de l’évènement, tête de la poule A, en compagnie du Niger, du Burkina Faso et du Ghana. La poule B, quant à elle, est conduite par le Nigeria, première nation africaine selon le dernier classement de la fédération internationale de football association (FIFA). Les Super Eagles auront pour adversaires le Bénin, le Sénégal et le Togo. Le match d’ouverture aura lieu le 14 février entre la Côte d’Ivoire et le Ghana au stade Félix Houphouët-Boigny ainsi que la finale qui est prévue le 24 février. Pour le sélectionneur...

