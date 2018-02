Côte d’Ivoire/ Football : Asec-WAC d’Adjamé, le choc de la 15è journée de ligue 1

Une partie "électrique" se profile dimanche à l'horizon entre l'Asec et le Wac

Abidjan, 23 fév (AIP)- La rencontre entre l’Asec Mimosas et le Williamsville Athletic Club (WAC) d’Adjamé, les deux représentants ivoiriens en ligue africaine des champions, constitue le choc de la 15è journée du championnat de ligue 1 de football, qui se disputera ce weekend sur les stades du pays. Ces deux clubs ont brillamment arraché leur qualification pour les 16è de finales de la ligue des champions en semaine et restent en ce moment les deux clubs ivoiriens encore en course dans les coupes interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) après les éliminations de l’Africa Sports d’Abidjan et de l’AS Tanda. Leur première confrontation de la 2è journée s’était soldée par un nul vierge. Mais l’Asec Mimosas semble mieux nantie par rapport à son adversaire...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.