Côte d’Ivoire/ Foot D3 : Le Siguilolo de Séguéla s’incline face à Gagnoa FC

Les joueurs de Gagnoa heureux de leur victoire (AIP Séguéla 15/4/2018)

Séguéla, 16 avr (AIP) – Le Siguilolo, l’équipe phare de la ville de Séguéla, qui évolue en troisième division (D3), s’est incliné face à Gagnoa Football Club, à l’issue de la rencontre comptant pour la 13ème journée du championnat national de football jouée, dimanche, au stade Losseni Soumahoro de Séguéla. Durant la première période de jeu, chacune des deux équipes a pris le pouls de l’autre sans qu’aucune ne parvienne à se démarquer et à scorer. C’est donc sur cette parité au score de zéro but partout que les poulains des présidents Zadi Gervais, de Gagnoa FC, et Fofana Inza, du Siguilolo, arrivent à la pause. Dès la reprise, le mano a mano se poursuit jusqu’à la 58ème minute de jeu où le Siguilolo obtient un penalty après que l’attaquant Ouattara...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.