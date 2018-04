Côte d’Ivoire/ Fin de la 2ème session des cours de politique commerciale de l’OMC pour la région Afrique francophone

Fin de la 2ème session des cours de politique commerciale de l’OMC pour la région Afrique francophone

Abidjan, 13 avr (AIP)- Ouverte en février, à Abidjan, la 2ème session des cours de politique commerciale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour la région Afrique francophone s’est achevée vendredi avec la remise de diplômes aux participants après deux mois de formation. Les cours régionaux de politique commerciale de l’OMC sont un programme d’assistance technique et de renforcement des capacités sur les règles commerciales multilatérales à l’intention de fonctionnaires de pays membre de l’organisation. Ils sont organisés dans six régions mondiales suivant les trois langues officielles de l’OMC à savoir l’anglais, le français et l’espagnol. Selon le chef de la section de la conception des cours et de la formation, Serafino Marchese, il s’agit...

