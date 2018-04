Côte d’Ivoire /Fin de crise entre commerçants et agents des impôts à Man

Le directeur régional des impôts du Tonkpi,Fousseni Django

Man,15 avr (AIP)- Les commerçants de Man ont levé leur mot d’ordre de grève et rouvert les magasins ce samedi, après qu’un terrain d’entente a été trouvé entre eux et les agents des impôts. « Hier sur le coup de 18 heures, le syndicat de la Fédération nationales des acteurs du commerce de Côte d’Ivoire(FENACCI) section du Tonkpi, a levé son mot d’ordre de grève et a permis aux commerçants de vaquer à leurs occupations. La crise a débuté le 20 mars et après quatre rencontres coordonnées par le corps préfectoral, un terrain d’entente a été trouvé », a affirmé, samedi, le directeur régional des Impôts de Man, Fousseni Django. L’administrateur des services financiers a souligné que cette crise était liée aux fausses déclarations d’impôts. « Nous...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.