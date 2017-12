Côte d’Ivoire /Filière coton : Signature de convention sur le zonage

Signature de convention Conseil coton et anacarde et les sociétés cotonnières.

Abidjan, 22 déc (AIP) – Le conseil du coton et de l’anacarde et les sociétés cotonnières ont signé, vendredi, une convention dans le cadre du zonage dans la filière coton pour relancer durablement la production cotonnière en Côte d’Ivoire. « La signature de la convention marque officiellement la mise en œuvre du zonage », a déclaré le directeur général du conseil, le Dr Adama Coulibaly. Il a expliqué que cette convention fixe les modalités d’exécution des missions confiées aux sociétés cotonnières, à savoir l’encadrement agricole, l’achat du coton graine et la contribution au développement local dans les zones constituées. Cette convention sur le zonage est conclue pour une durée de sept années renouvelable, a-t-il précisé,...

