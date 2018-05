Côte d’Ivoire/ FIA 2018 : Près de 6000 personnes bénéficient de consultation ophtalmologique et de vaccination gratuites contre la méningite

Abidjan, 06 mai (AIP)- Au terme du volet social de la 4e édition de la Foire internationale d’Abidjan (FIA 2018), près de 6000 hommes, femmes et enfants ont bénéficié de consultation ophtalmologique et de vaccination gratuites contre la méningite, a annoncé jeudi le directeur exécutif de la fondation Nobala, Mamadou Sanogo. « A la faveur de notre campagne de vaccination gratuite contre la méningite et des consultations gratuites en ophtalmologie, nous sommes allés du 23 au 30 avril, à la rencontre des populations de Yopougon, d’Abobo, de Cocody et de Treichville », a-t-il rappelé. Le directeur exécutif de la fondation Nobala s’exprimait lors de l’ouverture de la 4ème édition de la FIA qui se tient jusqu’au 13 mai au Palais de la culture, Bernard B. Dadié. Selon...

